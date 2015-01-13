更新版 1-德国经济：2014年实现联邦预算平衡，比计划提前一年--消息

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路透柏林1月12日 - 两位熟悉德国最终版本预算的政府消息人士周一对路透表示，德国2014年实现联邦预算平衡，为近半个世纪来首次，且比计划时间提前了一年。

这可能意味着德国政府有更多提高投资的余地。目前德国政府面临着欧洲伙伴国家要求其提高基础设施和其他项目投资，以提振欧元区经济增长的压力。而迄今为止，德国都不愿回应这种呼声，因担心增加支出恐损及平衡预算的目标。

“好消息是，这并不是政府进一步努力整固预算的结果，而是因为低利率节省下来的款项和税收收入提高，”欧洲改革中心(Centre for European Reform)首席分析师Christian Odendahl表示。

“这意味着德国预算允许提高支出，”他说，但补充称额外支出可能不足以为欧元区带来实质变化。

德国2014年最终预算将于本周出炉。一位德国政府消息人士称，由于政府公债利率超低，以及税收收入增加，德国比计划提前一年实现预算平衡目标。

德国此前计划2015年实现预算平衡，但财政部12月暗示，2014年就可能实现该目标。

德国财政部在12月月报中称，德国2014年新负债净额将低于先前规划的65亿欧元；这意谓着该国甚至可能在2014年就逼近预算平衡的状态。

根据11月公布的税收预估，德国2014年联邦税收可能增至约2,690亿欧元，比2013年增加约90亿欧元。

由于欧洲央行将利率降至接近零的水准，德国政府公债利率位于历史低位，而欧元区危机促使很多投资者寻求投资于避险资产。(完)