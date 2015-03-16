德国财政：政府在预算实现平衡后决定增加基建和外援方面支出--消息

路透柏林3月13日 - 德国政府内一位资深消息人士周五透露，在近半个世纪以来首度实现预算平衡后，德国政府打算未来五年增加在基础设施和对外援助方面的支出。

德国政府在2014年实现所谓的“黑零”(联邦预算达到完全平衡的状态)，为梅克尔领导的联合政府带来福音。梅克尔政府一直在向欧元区伙伴国宣传预算纪律的重要性。

不过，德国也感受到国际方面的压力，需要放宽预算以帮助全球经济成长，并增加公共支出以改善老旧基础设施。

消息人士称，内阁周三将要讨论的2015年追加预算案当中，政府计划今年增支42亿欧元(45亿美元)，至3,026亿欧元--但前提是不会脱离预算平衡。

其中包括向新投资基金一次性投入35亿欧元，这些基金成立的目的是为了资助财务困难的地方社区。

政府2016年预计将增支3.3%至3,125亿欧元，2019年应该会增至3,340亿欧元。同期税收料将增加，因此政府预计没有发行新债的需求。

除了投资基础设施和互联网扩张外，政府还计划大幅提高对外援助规模，2016-2019年这方面的支出预算为83亿欧元。