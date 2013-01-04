德国经济: 德国拟进一步最多削减60亿欧元的支出-报载

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透柏林1月3日 - Rheinische Post日报周五援引财政部消息人士报导称,德国计划进一步最多削减60亿欧元(79亿美元)的支出,以实现2014年结构性预算平衡的目标.
该报纸称,德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将在原减支计划的基础上,额外节省50-60亿欧元的预算开支.
"如果我们想在2014年实现所谓的结构性预算平衡,我们就必须弥补约50亿欧元的缺口,"该报纸援引由德国总理梅克尔领导的基督教民主联盟(CDU)的高层Michael Meister的话称.
他补充道,"只有通过减支才能实现这一目标."他还明确表示,增税不在议事日程之上.
该报纸称,减支范围将涉及所有部委,而且亦将会影响到对医疗服务体系的补贴.
德国政府2013年预算案预计,新增净借款规模为171亿欧元,较稍早的目标188亿欧元有所下降,而且比2012年少了约110亿欧元.
尽管欧元区危机仍在继续,但经济增长强劲、税收丰厚及失业率较低,均有助于德国削减其借款规模.德国公共债务与国民生产总值(GNP)之比为81.5%,仍远高于欧盟60%的上限.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张荻)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。