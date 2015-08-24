德国经济：财政部预计今年实现预算盈余--报导

路透柏林8月22日 - 德国镜报周六报导，德国财政部官员预计今年将实现至少50亿欧元预算盈余。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)此前曾表示，他的目标是德国2015年连续第二年实现预算平衡。

德国财政部发言人拒绝对上述报导置评，但指出上周财政部公布的月报显示，仅7月德国税收收入就增加8.6%。

德国镜报报导称，经济状况更强劲、就业市场有力以及移动通信频段拍卖收入高于预期，已经改善预算状况。

如果德国政府不会将预算盈余用于支出，则将必须将数十亿欧元用于偿还旧债。

一些政界人士和德国地方政府表示，需要增加安置难民的支出。(完)