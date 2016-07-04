焦点：英国公投退欧后德国坚守预算平衡计划 传递政策可靠性信号

路透柏林7月1日 - 德国政府消息人士周五表示，尽管英国公投退欧引发震荡，但德国希望在未来四年坚守预算平衡计划，藉此传递出政策的“可靠性和持续性”信号。

消息人士称，根据相关计划，德国政府希望在2020年使公共债务规模降至国内生产总值(GDP)的60%以下，达到欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)设定的标准。这将是自2002年以来首次达到该标准。

德国内阁料将在下周三批准2017年预算案的最终详细方案，以及2020年前的财政计划。

“英国决定退欧之后很多领域都面临不确定性，我们下周将呈交给内阁的预算案具有可靠性和持续性，”德国政府一名消息人士表示。

英国财政大臣奥斯本周五早些时候表示，他放弃了到2020年财政预算由赤字转为盈余的核心政策，因英国公投意外选择退欧之后该国经济面临潜在压力。

去年有110万移民进入德国，这令人质疑，德国政府能否在不损害其珍视的平衡预算的情况下，承担得起安顿和融合新移民的花费。

不过，政府已拨出775亿欧元(863.9亿美元)来管理至2020年的移民流入以及应对移民涌入欧洲的问题，同时维持其平衡预算的计划。

德国总理默克尔所在的基督教民主党(CDU)和左翼社会民主党(SPD)组成的执政联盟面临来自国内外的批评，指责他们坚持平衡预算计划，没有为未来进行更多投资。

柏林官员表示，直到2020年都不会增加新的净债务计划，并不是说太过于追求财政纪律。政府明年打算将投资支出从2016年的315亿欧元，提高到333亿欧元。

“这并不是一种痴迷，”这位政府消息人士谈到平衡预算计划时称，“这是在多年发债后所发出的信号，意即没有发债也行得通。”

“这也对国内产生了一种影响效应。稳定了国内政治形势--不征收新税、不发行新债，”该消息人士称，“这项承诺的有效期为四年。我认为在这种时候，坚守承诺是很重要的。”(完)