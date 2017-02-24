德国政府预算盈余劲升 经济大步迈进

路透柏林2月23日 - 德国政府周四表示国内经济动能满档，此一情况也带动2016年预算盈余创下纪录高点，而这可能令其他欧盟国家眼红，直接影响政治面的选举。

在9月24日联邦选举前，德国泛滥的预算盈余成为激辩的主题，德国社会民主党(SPD)承诺增加投资，总理默克尔的保守党则是承诺投资、减税与削减债务。

默克尔低调看待联邦政府的预算盈余。在过去几年大量难民因战乱而流入德国后，这些盈余将转入一个与难民支出相关的基金。

“如果只看联邦政府层面，预算盈余规模其实相当小，”默克尔在与立陶宛总理举行的联合记者会上表示。

默克尔表示，政府会依照对北大西洋公约组织(NATO)盟友的承诺，进一步扩大国防支出，并增加在国内安全和社会改善方面的支出。

“同时，我们并不希望扩大举债。因此能够调度的空间相当有限，”默克尔称。

与此同期，财政部表示，由出口主导的经济新年开局亮丽。“德国经济处于稳健增长的道路上，”其在月报中表示。财政部并称，经济指标表明2017年经济将持续上行。

“消费可能仍是重要的经济增长推手，”财政部称。其并提到，就业创造、薪资提高、低利率，以及能源价格温和上涨。

但德国联邦统计局周四公布的预算盈余，或许让多数人眉头深锁。

德国实现预算盈余已有三年。税收收入激增、就业增长、以及债务成本保持在低位，推动德国2016年预算盈余增至237亿欧元(250亿美元)。

这是1990年德国统一以来最高预算盈余，在德国当局忙着收留接纳大量难民之际，这些预算盈余起到了财政缓冲的作用。

然而欧盟执委会周三再度批评德国，称该国巨额经常帐盈余不利于欧元区。

德国副财长Jens Spahn周四则为政府的政策进行辩护。

“这些数字表明德国情况不错。我们的投资比以往多，并且还有盈余，”他告诉路透。

他还表示，政府将利用财政上的余地进一步增加投资并将企业员工个税减少至少150亿欧元，一如之前的承诺。(完)