《热点透视》增长前景黯淡，突显德国经济缺陷

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Olaf Storbeck;编译 许娜
路透伦敦12月15日 - 所谓的欧洲经济引擎正在悄然失去增长动能。德国央行已将德国长期增长潜力预估下调五分之一，预计2017年后经济仅将成长1%。央行指出，这是因为生产率趋势逊于预期，以及提倡提前退休的有害举措。受到区内最大经济体持续疲弱的拖累，这恐怕是欧元区最不愿看到的事情。
经济学家喜欢把国内生产总值(GDP)潜在增长率视为经济的固有限速指标。这是一个国家在不会引发通胀压力的情况下，能够在较长时间内取得的经济增速。没有办法直接衡量潜在增长率，而只能基于一国过去的经济数据、生产率和人口趋势来进行估测。这是衡量长期经济繁荣和生活水准的一个关键性决定因素。GDP潜在增长率越低，就越有可能遭遇推动经济陷入衰退的周期性阻力。
德国央行的最新预估，不仅不及经济合作暨发展组织(OECD)对美国经济增速预估值的一半，甚至比OECD对法国成长率的预估还要低三分之一。由于长期以来公共和民间投资都处于冰冻状态，德国的资本存量正在老化。生产率增长乏力以及人口老龄化都带来沉重压力。
德国总理梅克尔的养老金改革计划会诱使部分工人提早退休，央行指出，这项被误导的计划将让事情变得更糟。熟练劳工缺乏的情况更加严重，也可能加剧投资荒，因为人力资本不足削弱了资本支出的回报。如果录得劳工移民的净流入，那么德国2017年至2019年期间的中期增长率甚至可能会降至0.7%。
德国的潜在经济缺陷基本上很难察觉。政界人士和选民对财政纪律产生了一种病态的迷恋，政府则对2018年以前有望实现150亿欧元的年均预算盈余欣喜不已。经济增长是实现良好预算的一个关键要素，因为税收要靠经济活动推动。目前，德国的潜在缺陷仍不显眼，但未来几年将愈发清晰。梅克尔将没有时间做出回应。(完) (译文审校 高琦)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申