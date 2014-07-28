德国将拒签欧盟-加拿大贸易协议--南德日报

路透柏林7月26日 - 南德日报(Suddeutsche Zeitung)周六报导，德国将反对欧盟与加拿大之间的自由贸易协议。外界普遍认为，这份协议是欧盟与美国之间更大规模贸易协议的模板。

该报援引布鲁塞尔一位外交官的话称，柏林方面对一些条款持反对态度，这些条款概述了向在欧盟28国投资的企业提供的法律保护。批评者表示，此类条款会让投资者叫停或推翻当地法律。

这位在布鲁塞尔的德国外交官称，德国政府不会签署“现在协商出来的”这份与加拿大的协议。

该报还表示，加拿大协议中的这些条款与美国协议中的十分类似。与美国的协议仍在协商之中。

“对于与美国之间的协议来说，与加拿大的自由贸易协议相当于一项测试，”一位欧盟执委会的高层官员表示，如果与加拿大的协议遭拒，“与美国的协议同样没戏。”

“德国政府认为没有必要在投资者保护方面做出特别规定，包括对投资者与投资所在国之间的仲裁案件进行规定，因为这些国家具有灵活的法律体系，独立的各国法院也可以提供充分的法律保护，”德国经济部副部长Stefan Kapferer在答复一位绿党议员质询时这样写道。

在一封日期为6月26日的信中，Kapferer对于仍在商谈中的与美国之间的跨大西洋贸易与伙伴投资协定(TTIP)也持相似立场。

欧盟方面则认为，如果不加上这些条款，加拿大企业便不会来欧洲投资。

南德日报称，欧盟成员国本周将拿到正式协议文本，以便在签署前对细节进行讨论。协议要在欧盟28国全部签署后才能生效。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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