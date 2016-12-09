德国央行上调今明两年经济增长预估 预计经济将稳步好转

路透法兰克福12月9日 - 德国央行上调了今明两年的经济增长预估，称经济继续“稳步好转”，尽管劳动力市场瓶颈可能抑制增长并推动薪资上升。

德国央行将今明连年经济增长预估均上调至1.8%，但警告称这超过经济潜能，因此就业市场瓶颈可能因人口老龄化等不利人口趋势而加剧。

德国央行补充称，如果没有新的支出举措，德国预算可能在未来数年不断产生盈余，政府债务与国内生产总值(GDP)比例到2019年有望降至60%。

以下为德国央行对国内经济的预估，括号内数字为前值(%):

2016 2017 2018 2019

GDP 1.8 (1.6) 1.8 (1.6) 1.6 (1.7) 1.5

通胀率 0.3 (0.2) 1.4 (1.5) 1.7 (1.7) 1.9

(完)