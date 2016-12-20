德国央行总裁魏德曼称油价可能企稳在高水准

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福12月19日 - 德国央行总裁魏德曼周一表示，油价可能企稳在高水准，而升高的通胀将自动让欧洲央行政策变得更加宽松，和降息的情况差不多。
长久以来对欧洲央行超宽松政策进行抨击的魏德曼表示，欧元区数个国家的房市恐怕已经过热，政府则未能善用超低借款成本，把大部分的意外之财都挥霍掉了。
油价今年已上涨近50%，近来主要产油国的减产协议令油价升势不坠，令通胀重燃。欧元区的通胀近四年来均低于欧洲央行2%的目标。
“未来几个月，货币政策会自动变得更加宽松，即使央行没有采取行动：当通胀一如预测般的升高，实际利率就会下滑，”魏德曼表示。“效果就跟央行降息差不多。”
油价上涨可能带给欧洲央行新的挑战：尽管能源成本升高将拉抬通胀，让才几个月前还在担心通缩的央行松了一口气，但这也可能削弱欧元区仍脆弱的成长，令经济复苏受阻。
魏德曼表示，尽管超低利率尚未造成欧元区不动产泡沫，但一些地产市场有过热之虞。他指出，芬兰、爱尔兰和荷兰均已采取举措来限制泡沫风险。(完)
(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
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