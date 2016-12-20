德国央行总裁魏德曼称油价可能企稳在高水准

路透法兰克福12月19日 - 德国央行总裁魏德曼周一表示，油价可能企稳在高水准，而升高的通胀将自动让欧洲央行政策变得更加宽松，和降息的情况差不多。

长久以来对欧洲央行超宽松政策进行抨击的魏德曼表示，欧元区数个国家的房市恐怕已经过热，政府则未能善用超低借款成本，把大部分的意外之财都挥霍掉了。

油价今年已上涨近50%，近来主要产油国的减产协议令油价升势不坠，令通胀重燃。欧元区的通胀近四年来均低于欧洲央行2%的目标。

“未来几个月，货币政策会自动变得更加宽松，即使央行没有采取行动：当通胀一如预测般的升高，实际利率就会下滑，”魏德曼表示。“效果就跟央行降息差不多。”

油价上涨可能带给欧洲央行新的挑战：尽管能源成本升高将拉抬通胀，让才几个月前还在担心通缩的央行松了一口气，但这也可能削弱欧元区仍脆弱的成长，令经济复苏受阻。

魏德曼表示，尽管超低利率尚未造成欧元区不动产泡沫，但一些地产市场有过热之虞。他指出，芬兰、爱尔兰和荷兰均已采取举措来限制泡沫风险。(完)