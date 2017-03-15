德国央行执委称欧洲不会单方面执行巴塞尔III协议

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福3月15日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周三表示，欧洲不会执行更严厉的银行监管规定--巴塞尔III协议，除非美国也签署该协议，理由是近期有关放松监管的辩论令人担忧。
“如果美方不启动巴塞尔III协议，我们肯定不会单方面在欧洲引入这一新规定，”多姆布雷特在法兰克福的一个会议上称，并补充说巴塞尔III协议谈判已取得实质进展。
美国总统特朗普已下令评估银行业监管，认为现行规定抑制放贷活动并影响经济增长，而部分现行规定是基于巴塞尔标准。(完)
(编译 侯雪苹；审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。