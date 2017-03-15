德国央行执委称欧洲不会单方面执行巴塞尔III协议

路透法兰克福3月15日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周三表示，欧洲不会执行更严厉的银行监管规定--巴塞尔III协议，除非美国也签署该协议，理由是近期有关放松监管的辩论令人担忧。

“如果美方不启动巴塞尔III协议，我们肯定不会单方面在欧洲引入这一新规定，”多姆布雷特在法兰克福的一个会议上称，并补充说巴塞尔III协议谈判已取得实质进展。

美国总统特朗普已下令评估银行业监管，认为现行规定抑制放贷活动并影响经济增长，而部分现行规定是基于巴塞尔标准。(完)