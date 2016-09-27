德国Axel Springer执行长称退欧后的英国极具魅力

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月27日 - 欧洲大型媒体业者Axel Springer(SPRGn.DE)执行长Mathias Doepfner向金融时报表示，英国退欧对欧洲造成的痛苦可能要大过英国，英国可能到头来变得比欧洲邻国更为强盛。
Doepfner称，英国料将经历6月23日公投退欧之后的短期阵痛。
但他补充称，“三到五年内，我认为英国会比欧洲大陆来得好。”
Doepfner指出，他认为英国正迈向“更为自由市场导向的模式，而欧洲则是一步一步转型成为一个移转同盟”，移转同盟内是将表现相对成功国家的资金转移至陷入困境国家。
“如此以来会让很多投资人退缩，”Doepfner在周二刊出的金融时报专访中表示。“如果英国能够走出不一样的路，我认为将极富吸引力。”他说道。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。