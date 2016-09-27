德国Axel Springer执行长称退欧后的英国极具魅力

路透伦敦9月27日 - 欧洲大型媒体业者Axel Springer(SPRGn.DE)执行长Mathias Doepfner向金融时报表示，英国退欧对欧洲造成的痛苦可能要大过英国，英国可能到头来变得比欧洲邻国更为强盛。

Doepfner称，英国料将经历6月23日公投退欧之后的短期阵痛。

但他补充称，“三到五年内，我认为英国会比欧洲大陆来得好。”

Doepfner指出，他认为英国正迈向“更为自由市场导向的模式，而欧洲则是一步一步转型成为一个移转同盟”，移转同盟内是将表现相对成功国家的资金转移至陷入困境国家。

“如此以来会让很多投资人退缩，”Doepfner在周二刊出的金融时报专访中表示。“如果英国能够走出不一样的路，我认为将极富吸引力。”他说道。(完)