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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 28日 星期四 12:45 BJT

默克尔竞选对手称贝卢斯科尼与格里洛为“小丑”

德国总理默克尔的竞选对手、前财政部长施泰因布吕克(Peer Steinbrueck 图右)称，在意大利周末选举中表现抢眼的意大利前总理贝卢斯科尼和前喜剧演员格里洛(Beppe Grillo)都是“小丑”。并称意大利选举之于他的感觉是“两个民粹主义者获胜”。路透
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