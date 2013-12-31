默克尔称永久解决欧元区危机对德国至关重要

德国总理默克尔12月20日在布鲁塞尔出席欧盟会议的资料图片。 REUTERS/Francois Lenoir

路透柏林12月30日 -德国总理默克尔将告诉德国民众，他们的命运和欧盟紧密交缠，因此找出永久解决欧元区主权债危机办法至关重要。

在预先写好的新年前夕致辞稿中，默克尔表示德国有太多的工作要做，以维持其本身的经济实力。她将在周二晚间发表该新年致辞。

默克尔表示，主要的目标是继续努力改善德国的预算收支，以及从仰赖核能和矿物燃料能源成功转换成可再生能源。

现年59岁的默克尔在致辞中表示，“我们全都知道，德国的进展如以前一样是取决于欧洲的进展，以及认真持久地克服主权债危机。”默克尔将在公共电视网发表致辞演说。

“有许多工作要做，如此德国才能在未来继续保持强势，”默克尔在致辞中表示。

“对我来说，尤其重要的是为了未来几世代，必须让财政情况有条不紊，以及成功完成能源转换，”她表示。

德国过去10年一直致力于降低其预算赤字，目标是2013年至2015年达到平衡预算，并在2016年和2017年拥有相当于国内生产总值(GDP)0.5%的盈余。(完)