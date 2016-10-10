德国政府拒绝就中国企业拟收购照明公司欧司朗的报导置评

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月10日 - 德国经济部一位发言人周一表示，对于中国芯片厂商三安光电(600703.SS)打算收购德国照明企业欧司朗(Osram)(OSRn.DE)的报导，德国政府不予评论，但强调称政府希望确保竞争条件是公平的。
“我们已经注意到有关报导。不过，这属于一项公司事务，我们无法做进一步的评论。”发言人Andreas Audretsch在柏林的一次政府例行新闻发布会上表示。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。