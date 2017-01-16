德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义

路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。

习近平预计会在他的主旨演讲中推动“有包容性的全球化”。他是首位出席达沃斯论坛的中国国家主席。

11月习近平在秘鲁出席2016年的亚太经济合作组织领导人峰会(APEC)也提出这个主张，当时与会领导人誓要对抗贸易保护主义并推动多边贸易协议。仅仅几天之前，特朗普刚刚赢得美国总统大选。

而外国在华企业长期诟病缺乏进入中国市场的途径以及政府的限制性政策。这与中国政府开放市场的承诺背道而驰。

德国大使馆称，习近平将是本次论坛上“最重要的国际领导人，”并称全球需要“强有力的政治领导力、有力的政治信号，最重要的是需要可信的行动表明对于开放市场我们是认真的”。

德国驻华使领馆在网站上写道，“中国政界领袖不断向我们保证，进一步开放外资投资、德国和中国企业公平竞争、以及保护智慧财产权是优先事项。”

“然而许多企业一再告诉我们，他们在这些方面的困难增加，”文章补充道。“似乎到头来，公平待遇的政治保证仍敌不过保护主义的倾向。”

文章指出，德国企业在中国仍面临重重市场障碍，例如一定要成立合资公司，“多数是着眼于技术移转给中国合作伙伴，而这些伙伴大多数都是中国国营企业。”

文章指出，德国愿意与中国合作打击保护主义及民粹趋势，并且将非常乐见中国在达沃斯对开放市场提出辩护。

今年的世界经济论坛于本周二至周五之间举行，预料讨论重点在于公众对于全球化的敌视，以及美国候任总统特朗普；特朗普曾就贸易议题提出强硬谈话，包括承诺将对中国和墨西哥产品实施关税，这些承诺帮助他拿下白宫宝座。特朗普将于1月20日宣誓就职。

德国和中国对于双方市场准入上的公开争执与日俱增，中国抱怨国内企业在收购德国标的时遭到不公平审查，而德国则是希望能够在中国这全球第二大经济体中获得更为公平的竞争地位。(完)