空客欲借默克尔访华获得销售大单

2012年7月10日，范保罗航空展上的空客A320飞机尾部和A380头部。 REUTERS/Luke MacGregor

路透柏林8月27日电---行业消息人士周一称，在德国总理默克尔本周访华期间，空中客车希望能够赢得最多100架空客A320飞机销售大单。

自从北京与欧盟之间的碳排放交易争端导致此前价值140亿美元的飞机交易中断後，本次将是空客在中国获得的首份重量级订单，价值90亿美元左右。

然而，这份订单并非表明中欧争端就此结束。

“已有的框架协议规定可利用在中国天津的现有组装线，这需要有具体的订单支撑，”一位行业消息人士告诉路透。

默克尔将於周三开始访华，包括空客公司的母公司欧洲宇航防务集团（EADS）EAD.PA的首席执行官恩德斯（Tom Enders）在内的庞大商务代表团将随行。

默克尔在华期间将在中国国务院总理温家宝陪同下访问空客天津组装厂。

默克尔本次访华旨在进一步加强德中两国之间的经贸关系。这也是她今年第二次到中国访问。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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