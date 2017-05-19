2016年外国在德国投资规模停滞 中国蝉联最大单一投资者

路透柏林5月18日 - 德国联邦外贸与投资署(GTAI)周四称，2016年外国至德国投资的规模维持在与上年同样水准，尽管经济创五年来最快增速。

根据GTAI的调查，投资项目价值在2015年增加近一倍至纪录高点后，2016年持稳于62亿欧元(69亿美元)。

该署表示，外国投资在德国创造了至少2.9万个新工作岗位，外国投资者数目增长2%，2016年启动的新项目达到1,944个。

“德国对外国投资者来说非常有吸引力。他们希望从经济上行中受惠，或是获得技术。”GTAI官员Thomas Bozoyan表示。

中国连续三年蝉联德国的最大单一投资者，共投资281个新项目，其次是美国的242个，瑞士和英国则分别投资了194和125个新项目。

这些数字不包括外国牵头的并购案，根据调查，2016年这类并购交易数量较前一年增加了逾三倍，至1,707件。

那些并购交易以美国和英国的公司占主导。中资并购在德国的外国牵头并购交易案占比不到3%。(完)