中德关系：梅克尔称访华时将提起钢铁和限制非政府组织法律问题

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透柏林6月11日 - 德国总理梅克尔周六出访中国前表示，她访问中国时将提出对中国钢铁生产以及一项限制非政府组织(NGO)的新法律的关切。
这是梅克尔自2005年就职以来第九次访问中国，她面临来自德国工业和权益组织越来越大的压力，要求她对中国的立场更加强硬。
梅克尔称，她将提起中国新的NGO法律问题，该法律将于2017年1月1日生效，并呼吁所有政治基金会和其他团体的工作“不要受到太大的负面影响”。
这项新的立法给予中国警方很大权力，可以审问非政府组织员工、监控他们的财务、监管他们的工作并关闭办公室场所。
梅克尔称，她也会提出钢铁市场的话题，称这个局面目前对于所有欧盟成员国“非常复杂”，因为中国钢铁产量占全球的50%。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。