中德关系：梅克尔称访华时将提起钢铁和限制非政府组织法律问题

路透柏林6月11日 - 德国总理梅克尔周六出访中国前表示，她访问中国时将提出对中国钢铁生产以及一项限制非政府组织(NGO)的新法律的关切。

这是梅克尔自2005年就职以来第九次访问中国，她面临来自德国工业和权益组织越来越大的压力，要求她对中国的立场更加强硬。

梅克尔称，她将提起中国新的NGO法律问题，该法律将于2017年1月1日生效，并呼吁所有政治基金会和其他团体的工作“不要受到太大的负面影响”。

这项新的立法给予中国警方很大权力，可以审问非政府组织员工、监控他们的财务、监管他们的工作并关闭办公室场所。

梅克尔称，她也会提出钢铁市场的话题，称这个局面目前对于所有欧盟成员国“非常复杂”，因为中国钢铁产量占全球的50%。(完)