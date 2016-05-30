德国在密切关注中国在该国投资 以确保重要技术不外流--消息

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透柏林5月27日 - 一名政府消息人士周五称，德国正密切关注中国在德国的投资，并将逐例考量中资并购案，以确保德国重要技术不外流。
“我们支持对德国的投资，但我们必须确保技术不外流。”该消息人士告诉路透。
“中国投资者的活动增加。我们正密切关注这些进展。”
越来越多的中国企业正寻求收购重要的德国工业技术。
家电制造商美的集团(000333.SZ)上周对德国工业机器人制造商库卡发起50亿美元收购要约；中国Fujian Grand Chip Investment Fund LP（FGC）5月23日同意以6.7亿欧元（7.4705亿美元）收购爱思强(AIXGn.DE)。
据德国财经媒体《Manager Magazin》报导，中国化工对德国西格里集团（SGL Carbon）（SGCG.DE）有投资兴趣。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。