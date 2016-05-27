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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 21:45 BJT

标题新闻：德国支持但也密切监控中国在德投资，对合并案逐一审查以确保关键技术不流失-政府消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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