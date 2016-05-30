德国在密切关注中国在该国投资 以确保重要技术不外流--消息

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林5月27日 - 一名政府消息人士周五称，德国正密切关注中国在德国的投资，并将逐例考量中资并购案，以确保德国重要技术不外流。
“我们支持对德国的投资，但我们必须确保技术不外流。”该消息人士告诉路透。
“中国投资者的活动增加。我们正密切关注这些进展。”
越来越多的中国企业正寻求收购重要的德国工业技术。
家电制造商美的集团 上周对德国工业机器人制造商库卡发起50亿美元收购要约；中国Fujian Grand Chip Investment Fund LP（FGC）5月23日同意以6.7亿欧元（7.4705亿美元）收购爱思强 。
据德国财经媒体《Manager Magazin》报导，中国化工对德国西格里集团（SGL Carbon）（SGCG.DE）有投资兴趣。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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