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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 11:52 BJT

德国在密切关注中国在该国投资 以确保重要技术不外流--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林5月27日 - 一名政府消息人士周五称，德国正密切关注中国在德国的投资，并将逐例考量中资并购案，以确保德国重要技术不外流。

“我们支持对德国的投资，但我们必须确保技术不外流。”该消息人士告诉路透。

“中国投资者的活动增加。我们正密切关注这些进展。”

越来越多的中国企业正寻求收购重要的德国工业技术。

家电制造商美的集团 上周对德国工业机器人制造商库卡发起50亿美元收购要约；中国Fujian Grand Chip Investment Fund LP（FGC）5月23日同意以6.7亿欧元（7.4705亿美元）收购爱思强 。

据德国财经媒体《Manager Magazin》报导，中国化工对德国西格里集团（SGL Carbon）（SGCG.DE）有投资兴趣。(完)

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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