德国汉莎希望在默克尔访华期间推进与中国国航的合资项目计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福10月27日 - 德国总理默克尔本周将访华，德国汉莎航空 计划届时推进与中国国际航空公司 建立商业合资项目的进程。

汉莎航空客运业务负责人Karl Ulrich Garnadt将随同默克尔访华。汉莎一位发言人称，默克尔在访华期间将分别会晤中国国家主席习近平和国务院总理李克强。

2014年7月，汉莎航空与中国国航就拓展伙伴关系签署原则协议，寻求改善在中国这一全球第二大航空市场的地位。

但汉莎航空去年稍晚些时候谨慎地指出，因需要等待反垄断审核，该合资项目可能要等到2016年才能建立并投入运营。

根据协议，两家航空公司计划成立一个合资项目，允许双方出售对方公司的机票，从而在某些航线上实现收入分成。

这种安排使航空公司在航线和机票定价上能够进行合作，绕过当局有关航空业外资持股的规定。（完）