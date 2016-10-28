德国严查中资收购案 经济部长访华之旅笼罩阴影

路透柏林10月28日 - 德国经济部长加布利尔下周前往中国访问，此前德国政府阻止了最新几起中资收购德国科技企业案的进程，已导致德国与中国的紧张关系升级。

加布利尔将率领60名企业高层，访问中国五天。几天前，德国经济部撤回对中国福建宏芯基金收购晶片设备制造商爱思强(AIXGn.DE)的许可，理由是有新的国家安全顾虑。

德国政府目前也在审查中国一财团收购欧司朗(OSRn.DE)灯泡部门Ledvance的案子。

自从中国美的集团(000333.SZ)今年5月对德国机器人制造商库卡(KU2G.DE)发动收购以来，加布利尔不断作出带有保护主义色彩的评论。

尽管他努力寻找其他买家，但交易最后还是失败了。但是德国最近阻挠中资企业收购，让一些商界人士不安，认为这是德国开放经济形象的倒退。

“对于很多德国企业，中国现在是最重要的市场，”普华永道驻德国中国业务小组主管Thomas Heck称。

“挑起战争，告诉中国‘你要是不像我们这样开放市场，我们的经济也就向你关闭’，这可能不明智。”

一位德国并购顾问称，他对这种做法“感到震惊和担心”，下周将在北京的一次会议上谏言加布利尔。(完)