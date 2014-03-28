离岸人民币：法兰克福成为欧洲首个人民币离岸交易中心

路透法兰克福3月28日 - 德国央行称，中德两国央行周五签署协议，在法兰克福开展人民币交易，使其成为欧洲首个人民币离岸交易中心。

德国央行和中国人民银行在中国国家主席习近平周五对德国进行国事访问期间签署了一份谅解备忘录。中国和英国预计将在周一签署类似协议。

德国央行董事会成员Carl-Ludwig Thiele表示，“这将简化德国实体经济清算和结算人民币交易的程序，是朝强化德国与中国的经济联系迈出的重要一步。”

两国央行同意，加强在人民币交易清算和结算方面的安排，为建立一清算银行奠定基础。