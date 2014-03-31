离岸人民币：中英两国央行签署在伦敦建立人民币清算安排的合作备忘录

路透3月31日 - 中国人民银行周一宣布，与英国央行签署了在伦敦建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，将确定伦敦人民币业务清算行。

央行表示，“伦敦人民币清算安排的建立，将有利于中英两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。”

英国财政大臣欧思邦致力于促进金融服务出口，中国是其重点目标。英国去年与中国人民银行达成人民币互换协议，在七国集团(G7)中属于首例。

欧洲主要金融中心激烈争抢人民币交易，法兰克福和卢森堡与伦敦争夺最大交易中心头衔。

德国央行上周五称，中德两国央行签署协议，在法兰克福开展人民币交易，使其成为欧洲首个人民币离岸交易中心。

据伦敦金融城当局，伦敦市场的人民币计价外汇产品，包括现汇、远汇、掉期和期权，平均日交易额在2013年上半年达到156亿美元，较上年同期增长逾一倍。(完)