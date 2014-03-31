离岸人民币：中英两国央行签署在伦敦建立人民币清算安排的合作备忘录

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月31日 - 中国人民银行周一宣布，与英国央行签署了在伦敦建立人民币清算安排的合作备忘录。之后，将确定伦敦人民币业务清算行。
央行表示，“伦敦人民币清算安排的建立，将有利于中英两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。”
英国财政大臣欧思邦致力于促进金融服务出口，中国是其重点目标。英国去年与中国人民银行达成人民币互换协议，在七国集团(G7)中属于首例。
欧洲主要金融中心激烈争抢人民币交易，法兰克福和卢森堡与伦敦争夺最大交易中心头衔。
德国央行上周五称，中德两国央行签署协议，在法兰克福开展人民币交易，使其成为欧洲首个人民币离岸交易中心。
据伦敦金融城当局，伦敦市场的人民币计价外汇产品，包括现汇、远汇、掉期和期权，平均日交易额在2013年上半年达到156亿美元，较上年同期增长逾一倍。(完)
(发稿 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。