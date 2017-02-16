德国钢铁业联合会预计中国钢铁产能过剩局面将持续数年

路透德国杜塞尔多夫2月16日 - 德国钢铁业联合会主席Hans Juergen Kerkhoff周四表示，该组织预计中国的钢铁产能过剩局面将持续数年。中国钢铁产能过剩令全球钢铁价格承压。

Kerkhoff在德国商报(Handelsblatt)钢铁行业会上称，去年中国的过剩钢铁产能为3.6亿吨，到2020年可能仍远高于3亿吨。

据Worldsteel，中国去年的粗钢实际产量为8.08亿吨，占全球产量的一半。

对中国的建筑业活动上升、钢铁供应收紧的预期，今年已帮助钢价回升。中国是全球最大的钢铁生产国。

Kerkhoff还称，他不排除美国钢铁产量增加的可能性；美国是全球第四大钢铁生产国，去年的产量保持不变。

他重申，德国钢铁业联合会预计今年德国的粗钢产量将增加1%，去年为下降1%。(完)