德国钢铁业联合会预计中国钢铁产能过剩局面将持续数年

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透德国杜塞尔多夫2月16日 - 德国钢铁业联合会主席Hans Juergen Kerkhoff周四表示，该组织预计中国的钢铁产能过剩局面将持续数年。中国钢铁产能过剩令全球钢铁价格承压。
Kerkhoff在德国商报(Handelsblatt)钢铁行业会上称，去年中国的过剩钢铁产能为3.6亿吨，到2020年可能仍远高于3亿吨。
据Worldsteel，中国去年的粗钢实际产量为8.08亿吨，占全球产量的一半。
对中国的建筑业活动上升、钢铁供应收紧的预期，今年已帮助钢价回升。中国是全球最大的钢铁生产国。
Kerkhoff还称，他不排除美国钢铁产量增加的可能性；美国是全球第四大钢铁生产国，去年的产量保持不变。
他重申，德国钢铁业联合会预计今年德国的粗钢产量将增加1%，去年为下降1%。(完)
(编译 王琛; 审校 李春喜)
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路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。