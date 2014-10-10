中德关系：德国经济部长支持中欧自由贸易协议

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林10月10日 - 德国经济部长加布利尔周五表示支持欧盟和中国之间的自由贸易协议，称这样的协议将会是“前进一大步”。
3月在中国国家主席习近平到访时，欧盟同意会在未来的某个时候考虑自由贸易协议，但截至目前细节仍很模糊。
在中德两国政府会谈前的一个会议上，加布利尔也敦促中国取消外国公司面临的障碍。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。