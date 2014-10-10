中德关系：德国经济部长支持中欧自由贸易协议

路透柏林10月10日 - 德国经济部长加布利尔周五表示支持欧盟和中国之间的自由贸易协议，称这样的协议将会是“前进一大步”。

3月在中国国家主席习近平到访时，欧盟同意会在未来的某个时候考虑自由贸易协议，但截至目前细节仍很模糊。

在中德两国政府会谈前的一个会议上，加布利尔也敦促中国取消外国公司面临的障碍。(完)