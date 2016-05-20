默克尔所在党的支持率下滑至四年半来最低水平--民调

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透柏林5月19日 - 周四的民调显示，德国总理默克尔所在的基督教民主联盟（CDU/CSU，基民盟）的支持率下滑至四年半以来的最低水平。这表明虽然最近新到移民数量减少，但选民们仍感到不满。
这项为德国媒体ARD/WDR进行的“德国趋势”（Deutschlandtrend）民调显示，基民盟的支持率下滑一个百分点至32%，为2011年10月以来的最低水平。
去年夏季，面对难民涌入，德国民众期初持欢迎态度，但到秋季时他们的态度改变，这导致默克尔及基民盟的支持率自那时受到影响。
默克尔联合政府的重要成员社民党（SPD）的支持率上升一个百分点至21%。反对难民政策的党派AfD的支持率持平在15%，这令该党成为德国第三大政治力量。
绿党支持率下滑一个百分点至12%，左党（Left party）和亲商党派FDP的支持率均上升一个百分点，分别为9%和7%。
此次民调由Infratest dimap于周二和周三进行，受访人数为1,015人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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