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时事要闻 | 2014年 3月 14日 星期五 07:37 BJT

德国副总理称是否重回冷战时代完全取决于普京

路透柏林3月13日 - 德国副总理SigmarGabriel称，是否重回冷战时代取决于普京，周末将进行的克里米亚地区公投可能破坏乌克兰的领土完整，将促使欧盟对俄罗斯实施第二阶段的制裁。

“德国将尽一切努力防止对俄罗斯实施第三轮制裁，”他说，但如果外交努力失败，欧洲将毫不犹豫地对俄罗斯实施第三轮大规模经济制裁。

周四稍早，德国总理默克尔警告称，如果俄罗斯不改变在乌克兰问题上的立场，如果公投得以举行，将可能给俄罗斯带来“大规模”的政治和经济损害。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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