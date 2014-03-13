德国副总理称是否重回冷战时代完全取决于普京

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透柏林3月13日 - 德国副总理SigmarGabriel称，是否重回冷战时代取决于普京，周末将进行的克里米亚地区公投可能破坏乌克兰的领土完整，将促使欧盟对俄罗斯实施第二阶段的制裁。
“德国将尽一切努力防止对俄罗斯实施第三轮制裁，”他说，但如果外交努力失败，欧洲将毫不犹豫地对俄罗斯实施第三轮大规模经济制裁。
周四稍早，德国总理默克尔警告称，如果俄罗斯不改变在乌克兰问题上的立场，如果公投得以举行，将可能给俄罗斯带来“大规模”的政治和经济损害。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：