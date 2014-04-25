德国商业银行和上海商业储蓄银行获准进入银行间债市

德国商业银行为德国第二大银行；上海商业储蓄银行是注册在台湾的一家银行，其官网显示，在英国《银行家》杂志评选的2011年世界1,000大银行中，上海商业储蓄银行位列第237位。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)