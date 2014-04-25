德国商业银行和上海商业储蓄银行获准进入银行间债市

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月25日 -中国人民银行金融市场司日前公告称，批准德国商业银行股份有限公司(CBKG.DE)和上海商业储蓄银行股份有限公司进入银行间债券市场。
德国商业银行为德国第二大银行；上海商业储蓄银行是注册在台湾的一家银行，其官网显示，在英国《银行家》杂志评选的2011年世界1,000大银行中，上海商业储蓄银行位列第237位。
截至周四(24日)，中国银行间本币市场共有6,594家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有80家境外银行、29家RQFII(人民币合格境外机构投资者)、九家境外保险公司，以及五家QFII(合格境外机构投资者)。
中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。
而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)
参看公告详情，可点选中国债券信息网 here
(发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。