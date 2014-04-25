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中国财经 | 2014年 4月 25日 星期五 17:15 BJT

德国商业银行和上海商业储蓄银行获准进入银行间债市

路透上海4月25日 -中国人民银行金融市场司日前公告称，批准德国商业银行股份有限公司(CBKG.DE)和上海商业储蓄银行股份有限公司进入银行间债券市场。

德国商业银行为德国第二大银行；上海商业储蓄银行是注册在台湾的一家银行，其官网显示，在英国《银行家》杂志评选的2011年世界1,000大银行中，上海商业储蓄银行位列第237位。

截至周四(24日)，中国银行间本币市场共有6,594家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有80家境外银行、29家RQFII(人民币合格境外机构投资者)、九家境外保险公司，以及五家QFII(合格境外机构投资者)。

中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。

而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完)

参看公告详情，可点选中国债券信息网 here

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(发稿 边竞；审校 林高丽)

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