德国宪法法院裁决支持欧洲央行OMT买债计划合法性

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福6月21日 - 德国宪法法院周二驳回对欧洲央行紧急买债计划合法性的质疑，为这项从未动用过的对抗危机工具提供放行背书。
在欧洲债务危机最剧烈时期应运而生的直接货币交易(OMT)计划，是欧洲央行总裁德拉吉誓言“不计一切代价”维护欧元而出台的举措之一，赋予该央行买进财政吃紧成员国公债的广泛权力。
欧洲法院去年夏天作出支持OMT计划的裁决，但包括政界及学术界在内，一个大约35,000人组成的德国团体发仍希望解除该计划，向德国宪法法院提出OMT已超出欧洲央行职权范围并且违反德国法律。
德国宪法法院之前对OMT持保留态度，认为OMT有可能超出欧洲央行职权，有可能违反禁止欧洲央行货币融资的规定，而且并未对欧洲央行设定必要限制。但德国宪法法院当时并未作出裁决，而是交由欧洲法院决定。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。