德国宪法法院裁决支持欧洲央行OMT买债计划合法性

路透法兰克福6月21日 - 德国宪法法院周二驳回对欧洲央行紧急买债计划合法性的质疑，为这项从未动用过的对抗危机工具提供放行背书。

在欧洲债务危机最剧烈时期应运而生的直接货币交易(OMT)计划，是欧洲央行总裁德拉吉誓言“不计一切代价”维护欧元而出台的举措之一，赋予该央行买进财政吃紧成员国公债的广泛权力。

欧洲法院去年夏天作出支持OMT计划的裁决，但包括政界及学术界在内，一个大约35,000人组成的德国团体发仍希望解除该计划，向德国宪法法院提出OMT已超出欧洲央行职权范围并且违反德国法律。

德国宪法法院之前对OMT持保留态度，认为OMT有可能超出欧洲央行职权，有可能违反禁止欧洲央行货币融资的规定，而且并未对欧洲央行设定必要限制。但德国宪法法院当时并未作出裁决，而是交由欧洲法院决定。(完)