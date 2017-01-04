焦点：德国通胀率攀升并接近欧洲央行目标 但国内消费者恐受伤

路透柏林1月3日 - 德国12月通胀率攀升至逾三年来最高水平，距离欧洲央行目标近在咫尺，显示出欧洲央行的宽松货币政策正在发挥作用。

不过消费者物价意外飙升可能打击德国民众的消费意愿，因通胀上升意味着消费者用于支出的实质收入变少。

德国联邦统计局周二称，12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.7%，11月为上升0.7%。

12月的通胀率接近欧洲央行略低于2%的目标，并且是2013年7月以来的最高水平，高于路透调查预估的1.3%。

德国通胀强劲复苏，使得德国央行总裁魏德曼等保守派人士有更多的理由主张，欧洲央行应以更快的速度缩减购债计划。

为了使通胀率摆脱接近于通缩的水平，欧洲央行不断向欧元区经济注入大量资金。周二强劲的数据则支持了财政保守派关于欧洲央行应开始改变刺激政策的呼吁。

“德国通胀率跳升预示着欧洲央行应退出扩张性货币政策，”Ifo主管Clemens Fuest向德国法兰克福汇报表示，“如果(周三)公布的欧元区通胀数据也印证了这一点，那么欧洲央行应当在2017年3月结束购债计划。”

对12月消费者物价指数(CPI)初值的分析显示，能源价格上涨和食品成本上升是总体通胀率上升的最强劲推动力。

DZ Bank经济学家Michael Holstein称，以往油价下跌所致负基数效应如今已消退，这意味着德国通胀率有可能会在未来数月达到欧洲央行略低于2%的目标。

“2017年德国通胀率将上升至1.5%左右--约比上年高出一个百分点，”Holsteint说。

该数据意味着周三出炉的欧元区通胀率也有可能超出预期。

路透调查的分析师预计，欧元区12月HICP同比升幅料从11月的0.6%上升至1.0%。Capital Economics分析师Jennifer McKeown说，现在她预计升幅更大，达到约1.2%。

不过她补充说，欧元区其他地方的物价压力仍然较低，例如法国12月HICP同比升幅仅从前月的0.7%小增至0.8%。

“因此...这是否能让欧洲央行重新考虑其政策支持，我们对此抱持怀疑态度，”McKeown说。

**阻碍实质收入增长**

从泛欧元区的角度来看，物价上升对欧洲央行而言或许是好消息，但对德国经济就不一定是好兆头了。德国向来倚重民间消费、建筑行业热潮以及政府支出来提振增长。

“今年通胀率因能源相关因素而暂时性上升，确实将会阻碍实质收入增长，这就是我们预测经济复苏将放缓的主要理由，”McKeown说。

德国政府估计2016年经济增长率为1.8%，2017年增长率料放缓至1.4%，主因工作天数较少及出口疲弱。

然而，分析师预计2017年德国劳动力市场仍将强劲。

德国联邦劳工局周二称，12月失业人口降幅高于预期，令失业率保持在纪录低位。

“自夏季以来，就业长期强劲增长的趋势放缓，但对新雇员的需求依旧维持在高位，”劳工局长韦斯说道。

劳工局表示，经季节调整失业人口减少1.7万人至263.8万人，降幅是路透调查预估5,000人的三倍有余。

经调整后失业率维持在6.0%，为1990年两德统一以来的最低水准。

2016全年而言，德国就业人口达到创纪录的4,340万人，较2015年增加1%，而且是劳动力连续第10年增长。

“今年应会继续创造就业，”德国复兴信贷银行的Joerg Zeuner说，“预期中的移民导致失业增加目前尚未成真。”

过去两年，逾100万移民抵达德国，其中主要是来自中东和非洲的难民。德国政府正投资数以10亿计的资金安置这些移民。(完)