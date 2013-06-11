欧洲金融：欧洲央行将在德国法院听证会上为其购债计划辩护

但是，仍然有超过35,000名德国人对OMT提出抗议，反映出德国人对不得不在欧元区救援行动中承担多数资金深感厌倦。

对于德国央行总裁(亦为欧洲央行管委会成员)魏德曼而言，该计划等同于印钞以资助苦苦挣扎的欧元区国家。欧洲央行自身认为，OMT符合其维持价格稳定的职责。

设在德国南部城市卡尔斯鲁厄的宪法法院近年来曾对欧元区几个救助计划作出判决。预计在9月德国议会选举之后，它才会对OMT作出最后裁定。。

但是法官可能会暗示他们对该计划的看法，以及该案是否属于他们管辖范围。

该法院不能命令欧洲央行撤销其购债计划。但是，在OMT是否侵犯德国议会控制预算的主权权力上，该法院可以质疑该计划的某些方面，比如其“无上限”特点。