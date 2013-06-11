《欧洲政经焦点》欧洲央行和德国央行就购债计划展开争辩

**“不惜一切代价”**

德拉吉此前称OMT计划“可能是近期实施的最成功的货币政策措施”。

自从他首次发出关于这个计划的信号后，欧元区危机便明显消褪。德拉吉去年7月在伦敦一场演讲中承诺，“不惜一切代价”拯救欧元。

尽管欧洲央行还没通过该计划购买过任何一个受困欧元区国家的公债，但10年期西班牙公债收益率(殖利率) 已经从7.6%跌至4.6%，10年期意大利公债收益率 也从6.6%跌到4.3%。

在开场讲话中，德国宪法法院院长Andreas Vosskuhle表示OMT的成功不会影响法院对其合法性的看法。

但专家表示，法官们不愿冒危机死灰复燃的风险，做任何会对OMT计划造成严重危害的举动。德国宪法法院甚至可能决定将此案移交给欧洲法院。

尽管欧洲央行设在法兰克福，但受欧盟法律管辖，因此引发了关于德国法院是否拥有裁决权的疑问。