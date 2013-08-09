版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 21:54 BJT

路透专访：没有全球性货币战争即将到来的威胁--德国经济部副部长

路透柏林8月9日 - 德国经济部副部长Bernhard Heitzer周五对路透表示，德国政府并不担心货币竞争性贬值，而且也没有全球性货币战争即将到来的威胁。

20国集团(G20)财长曾于2月誓言防范货币竞争性贬值，并趋向于市场决定汇率。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐