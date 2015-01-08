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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 8日 星期四 15:03 BJT

德国政府网站遭亲俄黑客组织攻击

德国政府网站周三遭黑客攻击，其中包括总理默克尔的网页。一自称为CyberBerkut的组织声称为此负责，要求德国停止支持乌克兰政府。据信这是德国政府网站首次被长时间攻击。此次黑客攻击发生在乌克兰总理亚采纽克与德国总统高克会面前。亚采纽克周四将同默克尔会面。路透
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