德国政府网站遭亲俄黑客组织攻击

路透柏林1月7日（记者 Michelle Martin/Erik Kirschbaum） - 德国政府网站周三遭黑客攻击，其中包括总理默克尔的网页。一自称为CyberBerkut的组织声称为此负责，要求德国停止支持乌克兰政府。

默克尔的发言人Steffen Seibert称，当局采取了应对措施，但未能阻止攻击。黑客攻击导致相关网站从当地时间上午10点（0900GMT）起时断时续，用户在页面看到错误信息提示。

据信，这是德国政府网站首次被长时间攻击。

此次黑客攻击发生在乌克兰总理亚采纽克与德国总统高克会面前。亚采纽克周四将同默克尔会面。

Seibert在新闻发布会上被问及此次攻击是否乌克兰黑客所为，他回复道：“我们的服务供应商数据中心遭猛烈攻击，看来是由于多个外部系统导致。”

Seibert称未掌握其他细节。在乌克兰与俄罗斯的对峙中，德国一直坚定支持乌克兰。

自称为CyberBerkut的组织在其网站发表声明称，为此次攻击事件负责。目前无法对该组织的说法加以独立证实。

该组织表示：“我们呼吁德国政府和所有人，停止对发动血腥内战的基辅罪恶政权提供金融和政治支持。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。