乌克兰指责俄情报机构支持对德国政府网站的黑客攻击

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透柏林1月8日（记者 Erik Kirschbaum） - 乌克兰总理亚采纽克周四就德国政府网站遭黑客攻击事件指责俄罗斯情报机构。一亲俄组织之前声称为上述攻击活动负责。
这次黑客攻击发生在亚采纽克和德国总理默克尔会面之前。该黑客组织要求德国停止支持乌克兰政府。
当被问及这次攻击是否出自乌克兰的亲俄黑客之手时，亚采纽克对德国电视二台（ZDF），“我强烈建议俄罗斯情报机构不要再花纳税人的钱对德国联邦议会和总理办公室发动网络攻击。”
默克尔的发言人Steffen Seibert称，当局采取了应对措施，但未能阻止攻击。黑客攻击导致相关网站从周三当地时间上午10点（0900GMT）起至傍晚无法访问。
自称为CyberBerkut的组织发表声明为这次攻击事件负责。路透无法验证该组织的说法。“Berkut”指的是亲俄的乌克兰前总统亚努科维奇执政时期的防爆力量。亚努科维奇在去年2月发生暴力示威之后被逐下台。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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