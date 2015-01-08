德国政府网站遭亲俄黑客组织攻击

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林1月7日（记者 Michelle Martin/Erik Kirschbaum） - 德国政府网站周三遭黑客攻击，其中包括总理默克尔的网页。一自称为CyberBerkut的组织声称为此负责，要求德国停止支持乌克兰政府。
默克尔的发言人Steffen Seibert称，当局采取了应对措施，但未能阻止攻击。黑客攻击导致相关网站从当地时间上午10点（0900GMT）起时断时续，用户在页面看到错误信息提示。
据信，这是德国政府网站首次被长时间攻击。
此次黑客攻击发生在乌克兰总理亚采纽克与德国总统高克会面前。亚采纽克周四将同默克尔会面。
Seibert在新闻发布会上被问及此次攻击是否乌克兰黑客所为，他回复道：“我们的服务供应商数据中心遭猛烈攻击，看来是由于多个外部系统导致。”
Seibert称未掌握其他细节。在乌克兰与俄罗斯的对峙中，德国一直坚定支持乌克兰。
自称为CyberBerkut的组织在其网站发表声明称，为此次攻击事件负责。目前无法对该组织的说法加以独立证实。
该组织表示：“我们呼吁德国政府和所有人，停止对发动血腥内战的基辅罪恶政权提供金融和政治支持。”（完）
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
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