德国政府正在准备对德意志银行的援救计划--德国时代周报

路透法兰克福9月28日 - 据德国时代周报报导，德国政府和财政部门正在准备针对德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)的援救计划，以防该行无力筹资来支付高昂的诉讼。

报导称，根据计划草案，德银将能够以有利价位向其他银行出售资产，既能缓解自身压力又不会增加新的负担。

报导并称，在极为紧急情况下，德国政府甚至会提出直接持股25%。报告并未说明消息来源。

德意志银行一位发言人指出，执行长克莱恩(John Cryan)周三接受德国画报采访，驳斥有关寻求政府帮助的报导。

“我从未向总理提出援助要求，也从未做出类似暗示，”克莱恩向德国画报表示。他是对一份报导做出回应，该报导指称，关于美国要求该行拿出140亿美元就抵押贷款支持证券(MBS)不当销售进行和解，克莱恩已向德国总理梅克尔寻求支持。

克莱恩称，这样的请求“对我们而言根本不可能提出”，并称他无法理解为何“有人会这么说”。

德国时代周报报导称，德国政府仍希望德意志银行将不会需要政府援助，目前只是对可能援救的假设情景展开讨论。(完)