德国财政：政府计划在2016年起恢复预算盈余

路透柏林4月17日 - 德国政府周三批准一项计划，要在2016年恢复预算盈余，因经济增长稳定。

这份稳定计划凸显出，德国财政与很多受危机困扰的欧元区成员国相比仍显强劲。如希腊2012年预算赤字与经济产出之比为6%。

德国将要提交给欧盟执委会的最新年度稳定计划显示，该国今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将为0.5%，2014和2015年将达到预算平衡，2016年和2017年将达到相当于GDP约0.5%的预算盈余。

“这是德国第一次计划实现持续的结构性盈余。”政府发言人Steffen Seibert在常规记者会上称。

文件还显示，德国政府预计未来几年债务与GDP之比将有所下降，2014年公共债务料相当于GDP的77.5%，今年为80.5%。

政府预计2015年德国债务与GDP之比降至75%，2016年和2017年分别为71.5和69%，不过仍高于欧盟可接受的60%上限。