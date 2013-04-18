德国财政：政府计划在2016年起恢复预算盈余

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透柏林4月17日 - 德国政府周三批准一项计划，要在2016年恢复预算盈余，因经济增长稳定。
这份稳定计划凸显出，德国财政与很多受危机困扰的欧元区成员国相比仍显强劲。如希腊2012年预算赤字与经济产出之比为6%。
德国将要提交给欧盟执委会的最新年度稳定计划显示，该国今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将为0.5%，2014和2015年将达到预算平衡，2016年和2017年将达到相当于GDP约0.5%的预算盈余。
“这是德国第一次计划实现持续的结构性盈余。”政府发言人Steffen Seibert在常规记者会上称。
文件还显示，德国政府预计未来几年债务与GDP之比将有所下降，2014年公共债务料相当于GDP的77.5%，今年为80.5%。
政府预计2015年德国债务与GDP之比降至75%，2016年和2017年分别为71.5和69%，不过仍高于欧盟可接受的60%上限。
该稳定报告基于政府的经济预测，后者估算德国经济今年料增长0.4%，明年增长1.6%。政府预计2015-2017年的经济平均年增长为1.5%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 程琳)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。