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债券 | 2014年 10月 8日 星期三 18:33 BJT

欧元债市：德国标售五年期公债，投标不足额

路透柏林10月8日 - 德国央行数据显示，德国周三标售欧元五年期公债，投标金额低于原订计划发行水准，最后发行金额为32.39亿欧元。

德国原计划发行40亿欧元的五年期公债，不过投标金额仅39.44亿欧元。

投标倍数为1.2倍。德国政府保留7.61亿欧元债券。

德国金融局称，这是今年以来第九次出现技术性不足额发行，五年期公债则是第三次出现。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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