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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 17:37 BJT

德国财政: 2012年提前达成债务比率限制目标--财政部消息人士

路透柏林1月15日 - 德国财政部一名消息人士周二表示,德国在2012年提前四年达成符合债务限制目标,德国财政部长朔伊布勒表示,德国已接近达到明年不需借入新结构性债务的状态.

消息人士称,德国去年净新借款为225亿欧元,远低于财政部原先估计的281亿欧元.

消息人士并称,接近2012年底时,经济成长放缓,令税收承压,这预定2013年政府收入成长将低于去年.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)

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