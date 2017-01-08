德国副总理加布利尔称欧盟解体已不再是不可能

路透柏林1月7日 - 德国副总理加布利尔对《明镜》周刊(Der Spiegel)表示，德国坚持要欧元区采取撙节措施，使得欧洲内部分歧比以往任何时候都大，欧盟解体已不再是不可能的事情了。

加布利尔表示，法国和意大利等国家为降低财政赤字付出艰巨努力的同时，也带来政治风险。加布利尔所在的社会民主党(SPD)隶属执政联盟。

“我曾经问过总理，哪种情况下德国付出的代价会更大：是允许法国赤字增加半个百分点，还是勒庞成为法国总统？”他说。勒庞是法国极右翼民族阵线主席。

“直到今天，她（默克尔）都没有回答我那个问题，”加布利尔补充道。SPD倾向跟注重于投资，而默克尔领导的保守党更注重财政纪律，认为这是经济繁荣的基础。

在被问及他是否真相信更多地将德国的钱投往其他欧盟国家就能赢得更多选票时，加布利尔回答到：“我知道这个议题极其不受欢迎。”

“但我也知道欧盟的状况。欧盟解体已经不再是不可能了，”他在周六刊登的访问中说。

“如果那真的发生，我们的子孙将会恨我们的，”他补充说。“因为德国是欧盟存在的最大受益者，不管是从经济还是政治层面来说。”(完)