德意志银行同业拆借利率创欧洲同业最高 凸显问题严重性

路透法兰克福10月11日 - 周二的欧元银行间拆放款利率(Euribor)数据显示，德意志银行(DBKGn.DE)从其他银行借款支付的利率，要高于欧洲同业，甚至是希腊和意大利的同业，这凸显出德意志银行所面问题的严重性。

在21家提供利率数据的银行中，只有德银一家银行需要为九个月或12个月期借款支付利息。这21家银行提供的数据将用于确定Euribor。

该数据显示，德银的状况甚至比意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)和希腊国家银行(National Bank of Greece) (NBGr.AT)还要糟糕，因外界对德银可能被罚数十亿欧元计的罚金感到担忧。

欧洲央行将存款利率降至负值，并向市场注入逾1万亿欧元资金以提振经济后，几乎所有银行的同业拆放款利率都为零。

但数据显示，德银从同业获得的九个月期借款利率为0.02%，一年期借款利率为0.06%。

虽然该利率很低，但其余19家银行的借款利率均为负值，其中包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、巴克莱银行(BARC.L)和法国农业信贷银行(Credit Agricole) (CAGR.PA)。(完)