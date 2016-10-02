焦点：德银执行长致信为员工打气 和解金有望降低进一步提振股价

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透法兰克福/伦敦9月30日 - 有报道称德意志银行(DBKGn.DE)接近以较低的金额，与美国司法部就其出售不良抵押贷款债券一事达成和解，帮助推动德银股价反弹。之前德银执行长亦表示，该集团的情况仍然稳固。
德意志银行是德国最大的银行 ，拥有雇员约10万名。德银危机的直接导火索是美国司法部对其高达140亿美元的罚款，因其抵押支持债券(MBS)的销售存在不当行为。
法新社报道称该行有望以54亿美元达成和解，该股随之继续反弹。而周五稍早其股价曾触及纪录低位。德银和德国财政部拒绝就报道置评。
德国法兰克福汇报报道称，德银高管未来几天将赴美国，协商高达140亿美元的罚款事宜。报道未注明消息来源。
该行未对执行长克莱恩(John Cryan)的行程计划置评。
该行正积极寻求降低罚款，若被罚全额缴纳，就要向投资者寻求更多资金。德国政府本周否认有关政府计划施以援手的报道。
对德银的担忧以及政府救援的传闻，由此翻出2007-2009年金融危机的痛苦记忆，在全球市场掀起波澜。
针对一些对冲基金客户已将现金从德银提走并调整头寸的报道，克莱恩致信安抚员工，称“市场上目前有各种力量在运作，他们想削弱投资者对于德银的信心。”
消息人士稍早对路透称，亚洲一只大型对冲基金过去两天从德银撤走抵押品，价值5,000万美元；另有消息人士称其他地方也有类似情况，不过规模较小。
“我们应看全局，”克莱恩在致银行员工的信中称，并表示德银仍拥有超过2,000万的客户，储备超过2,150亿欧元。
“我们现在是，并仍将是强大的德意志银行。”
**股价起起落落**
德银股价再次大幅波动，在法兰克福股市起初跌约8%，至不足10欧元的纪录低位，随后反弹，收高6%报11.57欧元。在美国的交易存托凭证收高14%报13.09美元。
该股今年以来股价下跌一半，市值降至约150亿欧元(168亿美元)。
德银市值远小于美银美林(BAC.N)和花旗(C.N)等。但国际货币基金组织(IMF)在6月时称，德银与全球各大金融机构的业务关系决定了，该行若崩溃，对整个金融体系的威胁要比其他任何一家全球性银行都大。
德银的问题让德国政府十分尴尬，该国政府批评很多欧元区国家政府对经济管控不当，施压爱尔兰和希腊等国自己解决银行业问题。
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五称，德意志银行必须“靠自己”生存下去，不能靠德国政府帮助。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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