焦点：德银执行长致信为员工打气 和解金有望降低进一步提振股价

路透法兰克福/伦敦9月30日 - 有报道称德意志银行(DBKGn.DE)接近以较低的金额，与美国司法部就其出售不良抵押贷款债券一事达成和解，帮助推动德银股价反弹。之前德银执行长亦表示，该集团的情况仍然稳固。

德意志银行是德国最大的银行 ，拥有雇员约10万名。德银危机的直接导火索是美国司法部对其高达140亿美元的罚款，因其抵押支持债券(MBS)的销售存在不当行为。

法新社报道称该行有望以54亿美元达成和解，该股随之继续反弹。而周五稍早其股价曾触及纪录低位。德银和德国财政部拒绝就报道置评。

德国法兰克福汇报报道称，德银高管未来几天将赴美国，协商高达140亿美元的罚款事宜。报道未注明消息来源。

该行未对执行长克莱恩(John Cryan)的行程计划置评。

该行正积极寻求降低罚款，若被罚全额缴纳，就要向投资者寻求更多资金。德国政府本周否认有关政府计划施以援手的报道。

对德银的担忧以及政府救援的传闻，由此翻出2007-2009年金融危机的痛苦记忆，在全球市场掀起波澜。

针对一些对冲基金客户已将现金从德银提走并调整头寸的报道，克莱恩致信安抚员工，称“市场上目前有各种力量在运作，他们想削弱投资者对于德银的信心。”

消息人士稍早对路透称，亚洲一只大型对冲基金过去两天从德银撤走抵押品，价值5,000万美元；另有消息人士称其他地方也有类似情况，不过规模较小。

“我们应看全局，”克莱恩在致银行员工的信中称，并表示德银仍拥有超过2,000万的客户，储备超过2,150亿欧元。

“我们现在是，并仍将是强大的德意志银行。”

**股价起起落落**

德银股价再次大幅波动，在法兰克福股市起初跌约8%，至不足10欧元的纪录低位，随后反弹，收高6%报11.57欧元。在美国的交易存托凭证收高14%报13.09美元。

该股今年以来股价下跌一半，市值降至约150亿欧元(168亿美元)。

德银市值远小于美银美林(BAC.N)和花旗(C.N)等。但国际货币基金组织(IMF)在6月时称，德银与全球各大金融机构的业务关系决定了，该行若崩溃，对整个金融体系的威胁要比其他任何一家全球性银行都大。

德银的问题让德国政府十分尴尬，该国政府批评很多欧元区国家政府对经济管控不当，施压爱尔兰和希腊等国自己解决银行业问题。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五称，德意志银行必须“靠自己”生存下去，不能靠德国政府帮助。(完)