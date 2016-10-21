版本:
中国
国际财经 | 2016年 10月 21日 星期五 09:16 BJT

卡塔尔和阿布扎比主权基金等准备收购德银25%股份--报道

路透法兰克福10月20日 - 德国月刊Manager Magazin报道称，卡塔尔和阿布扎比主权财富基金以及一个中国投资者可能收购德意志银行(DBKGn.DE)25%股份。德银股价周四盘中一度跳涨逾4%至五周高位。

德意志银行正在努力平息外界对其能否承受美国天价罚单的担忧。美国要求该德国最大的银行缴付140亿美元，以了结不当销售抵押贷款支持证券(MBS)案件。该行在努力降低最终罚款金额，但可能不得不向投资者寻求更多资金。

上述杂志引述银行业消息人士称，卡塔尔和阿布扎比的主权财富基金，以及一个来自中国的匿名投资者，准备参与德意志银行的增资活动。

主权基金卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)和阿布扎比投资局均拒绝置评。Manager Magazin报道称，卡塔尔的投资者已经持有德意志银行10%股份。

德意志银行亦拒绝对该报道置评。

德意志银行收盘上涨3.82%至13.03欧元。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐