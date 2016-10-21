卡塔尔和阿布扎比主权基金等准备收购德银25%股份--报道

德意志银行正在努力平息外界对其能否承受美国天价罚单的担忧。美国要求该德国最大的银行缴付140亿美元，以了结不当销售抵押贷款支持证券(MBS)案件。该行在努力降低最终罚款金额，但可能不得不向投资者寻求更多资金。