卡塔尔和阿布扎比主权基金等准备收购德银25%股份--报道

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福10月20日 - 德国月刊Manager Magazin报道称，卡塔尔和阿布扎比主权财富基金以及一个中国投资者可能收购德意志银行(DBKGn.DE)25%股份。德银股价周四盘中一度跳涨逾4%至五周高位。
德意志银行正在努力平息外界对其能否承受美国天价罚单的担忧。美国要求该德国最大的银行缴付140亿美元，以了结不当销售抵押贷款支持证券(MBS)案件。该行在努力降低最终罚款金额，但可能不得不向投资者寻求更多资金。
上述杂志引述银行业消息人士称，卡塔尔和阿布扎比的主权财富基金，以及一个来自中国的匿名投资者，准备参与德意志银行的增资活动。
主权基金卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)和阿布扎比投资局均拒绝置评。Manager Magazin报道称，卡塔尔的投资者已经持有德意志银行10%股份。
德意志银行亦拒绝对该报道置评。
德意志银行收盘上涨3.82%至13.03欧元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。