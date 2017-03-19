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国际财经 | 2017年 3月 19日 星期日 17:57 BJT

英国硬脱欧将给德国经济带来严重冲击--工商联会DIHK主席

路透柏林3月18日 - 德国工商联会(DIHK)主席Eric Schweitzer接受媒体访问时称，“英国硬脱欧”将给德国经济带来严重冲击。这篇专访于周六发表。

他对Funke媒体集团称，英国是德国第三大出口伙伴，德国第四季出口已下滑9%。

他指出，欧盟应当在与英国展开退欧谈判时采取强硬态度。

“欧盟成员国之间可进行服务、商品、资本和人员的自由流动...英国现在要享受前三项好处，却不愿开放人员自由流动，这是不可能的，因为这样一来其他人就可能有样学样，”Schweitzer说。

英国即将与欧盟展开为期两年的艰苦脱欧谈判。

德国总理默克尔曾多次指出，英国脱欧后必须接受人员的自由流动，才能取得欧盟单一市场的准入。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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