德国又一农场所产鸡蛋二恶英超标

路透汉堡8月3日电---德国相关部门周五称，该国又有一家农场的鸡蛋被检出有毒化学品二恶英含量超标。自4月以来，该国其他八家农场也发生过类似事件。

下萨克森州（Lower Saxony）农业部称，这家家禽养殖场位於该州Aurich市附近，他们是在对鸡蛋进行例行检查时发现情况的。

该州农业部称，这家散养了1,000只母鸡的养殖场已被封锁，出产鸡蛋已经停售，相关调查仍在进行中。

该部指出，此次发现尚未对公众健康造成危害。长期食用二恶英会对人体健康造成伤害，但小剂量不会。

此前检出含二恶英的鸡蛋来自下萨克森州和临近的北莱茵威斯特法伦州（North Rhine Westphalia）的农场。下萨克森州一些农场鸡蛋出现这种情况，被疑与散养鸡舍的土壤被建筑材料污染有关。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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